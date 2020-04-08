İngiltere Premier Lig'den corona virüsü sonrası için dikkat çeken plan

Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglere daha uzun bir süre daha geri dönülmeyeceği kesin gözükürken, her ülkede futbolun yönetim kadrosu değişik planlar yapıyor. Premier Lig, maçları seyircisiz oynatmamak için, bir "uygulama" tasarlamaya hazırlanıyor.

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, Premier Lig yönetimi, sezonu tekrar başlattıktan sonra maçları seyircisiz oynatmamak için, bir uygulama aracılığıyla corona virüsü testi negatif çıkan taraftarları belirleyerek, sadece onların maçlarına girişine izin vermeyi planlıyor.

Premier Lig CEO'su Richard Masters'ın, teknoloji firmaları ile görüşmeler yapmaya başlayarak, "sağlık pasaportu" oluşturmaya yarayacak bir uygulama için girişimlere start vereceği kaydedildi.

Uygulamada uygun sağlık pasaportuna sahip olan taraftarların bilet satın almalarına izin verilmesi ve kombinesi olan taraftarların da bu uygulama ile kombinelerini aktif etmeleri istenecek.

Liverpool'un açık farkla lider olduğu İngiltere'de son açıklamada 30 Nisan'a kadar ara verilen ligin ne zaman başlayacağı belirsizken, Premier Lig'den yapılan açıklamada "sadece güvenli olunca başlayacağız" ifadeleri yer almıştı.

Kaynak: Sporx

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