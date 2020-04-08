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İskoçya'da liglerin oynanıp oynanmayacağı oylanacak

İskoçya'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan 2. Lig (Championship), 3. Lig (League One) ve 4. Lig'in (League Two) iptal edilip edilmemesi oylanacak. Konuyla ilgili 'nden () yapılan açıklamada liglerde yer alan 42 takımın oylamaya katılacağı belirtildi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 8.4.2020 19:06 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 19:17 ABONE OL
İskoçya'da liglerin oynanıp oynanmayacağı oylanacak

İskoçya Profesyonel Futbol Ligi'nden (SPFL) yapılan açıklamada, liglerde yer alan 42 kulüp arasında sezonun iptaline ilişkin oylama yapılacağı duyuruldu.

Oylamada iptal kararı çıkması halinde, liglerin şu anki puan durumuyla tescil edileceği ve ilk sıradaki takımın şampiyon sayılacağı belirtildi.

Açıklamada, 1. Lig (Premiership) için ayrı bir toplantı yapılacağı ve iptal kararı çıkması halinde aynı prosedürün uygulanacağı ifade edildi.

Premiership'te 80 puanla zirvede yer alan Celtic, ligin iptali halinde 2019-2020 sezonunun şampiyonu ilan edilecek.

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İskoçya'da liglerin oynanıp oynanmayacağı oylanacak
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