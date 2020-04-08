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'de dev zarar!

Son dakika corona virüsü haberleri... Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve neredeyse tüm spor organizasyonlarının durmasına sebep olan corona virüsü, dev takımları etkilemeye devam ediyor. Corona virüsü dolayısıyla 'e ara verilmişti ve devam edip etmeyeceği hala belirsizliğini koruyor. , , , ve Tottenham gibi dev ekipler bu durumdan ekonomik olarak bir hayli etkilendi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 8.4.2020 21:41 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 21:42 ABONE OL
Premier Lig'de dev zarar!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını futbolu da vurmuş durumda. Avrupa'nın birçok ligi ertelenirken, kulüpler mali olarak da zor duruma düştü. İngiltere Premier Lig ekipleri Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea ve Tottenham şimdiden toplam 500 milyon poundu aşkın zarar etmiş durumda.

İngıltere Premier Lig'de kulüplerin kayıpları 1 milyar Pound'u aşması bekleniyor. Liglerin durmasının ardından gelir akışı durma aşamasına gelen takımlardan en çok para kaybedenlerin başında 116.4 milyon Pound ile Manchester United geliyor.

Manchester City, 109.3 milyon Pound ile ezeli rakibini takip ederken Liverpool da 102.6 milyon ile üçüncü sırada. Chelsea (91 milyon), Tottenham (83 milyon), Arsenal (55.6 milyon) ile zirveyi takip ederken toplamda gelir kaybı 1 milyar Pound'u (8 milyar 331 milyon TL) aşacak.

BU SEZONU BİTİREMEYEBİLİRİZ
İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, salgın nedeniyle liglerin tamamlanamama ihtimali olduğunu söyledi. Clarke, "Futbol dünyası tahmin edemeyeceğimiz bir ekonomik sıkıntı içinde. Bu sezonu bitiremeyebiliriz. Bizim önceliğimiz futbol değil insan yaşamı" ifadesini kullandı.

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Premier Lig'de dev zarar!
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