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maaş kesintisini resmen açıkladı

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle zor günler geçiren 'nın köklü kulübü ; futbol ve basketbol A takımlarındaki sporcular, teknik adamlar ve çalışanlar ile maaşlarında 2019-2020 sezonunun sonuna kadar yüzde 10 ila 20 arasında maaş kesintisi yapılması konusunda anlaşma sağladıklarını resmen açıkladı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 8.4.2020 20:30 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 20:51 ABONE OL
Real Madrid maaş kesintisini resmen açıkladı

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, futbol ve basketbol A takımlarındaki sporcular, teknik adamlar ve çalışanların maaşlarının 2019-2020 sezonu sonuna kadar yüzde 10 ile yüzde 20 arasında düşürülmesi için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından dolayı liglere ara verildiği ve kulübün ticari faaliyetlerinin çoğunun da durdurduğu belirtildi.

Bu durum karşısında kulüp çalışanlarının tamamının işlerine devam edebilmesi için basketbol ve futbol A takımındaki oyuncuların, teknik kadronun ve çalışanların maaşlarının sezon sonuna kadar yüzde 10 ile yüzde 20 arasında düşürüleceği, bu karara onların da onay verdiği bildirildi.

İspanya'da Covid-19'dan dolayı bu zamana 1. ve 2. lig kulüplerinden 8'i "Geçici İstihdam Düzenleme Önlemi" açıklayarak, bazı çalışanlarını ücretsiz izine çıkarmıştı. Ayrıca, Barcelona ve Atletico Madrid gibi kulüpler de A takımlarındaki futbolcuların ve teknik heyetin maaşlarında kesinti yapma kararı almıştı.

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Real Madrid maaş kesintisini resmen açıkladı
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