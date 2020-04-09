58 milyon TL’lik sığınak!

Koranavirüs salgınının başlamasıyla birlikte Portekiz'in Medeira şehrinde kendisini ve ailesini karantinaya alan Cristiano Ronaldo, malikanesini 7 milyon pound (58 milyon TL) harcayarak dünyanın en lüks sığınağına çevirdi.* 2 büyük, 2 küçük de küçük yüzme havuzu, jakuzi ve futbol sahası var.* Evin son iki katı ailenin özel alanı ve kendi odaları bulunuyor. Ancak malikanenin kaç odası ve banyosu olduğu bilinmiyor.* Portekizli futbolcunun lüks otomobillerinin yer aldığı 5 araçlık garaj var.* Birisi sadece Ronaldo'ya özel iki spor salonu bulunuyor.