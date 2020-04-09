58 milyon TL’lik sığınak!

Koranavirüs salgınının başlamasıyla birlikte Portekiz'in Medeira şehrinde kendisini ve ailesini karantinaya alan Cristiano Ronaldo, malikanesini 7 milyon pound (58 milyon TL) harcayarak dünyanın en lüks sığınağına çevirdi.
Çevresindeki depo gibi yerleri de satın alarak malikaneye ekleyen Ronaldo'nun evinin bazı özellikleri şöyle:
* 2 büyük, 2 küçük de küçük yüzme havuzu, jakuzi ve futbol sahası var.
* Evin son iki katı ailenin özel alanı ve kendi odaları bulunuyor. Ancak malikanenin kaç odası ve banyosu olduğu bilinmiyor.
* Portekizli futbolcunun lüks otomobillerinin yer aldığı 5 araçlık garaj var.
* Birisi sadece Ronaldo'ya özel iki spor salonu bulunuyor.