Trabzonspor'un 24 yaşındaki Norveçli santrforu Alexander Sörloth'a, Bundesliga'da adını duyuran 19 yaşındaki vatandaşı Erling Haaland'dan övgü dolu sözler geldi. Borussia Dortmund forması giyen Haaland, konuk olduğu bir sosyal medya yayınında, "Sörloth ile milli takımda birlikte oynuyoruz. Kısa sürede Trabzonspor'un önemli bir parçası haline geldi ve Türkiye'de fantastik işler yapıyor. Başarılı olduğu için çok mutluyum''
şeklinde konuştu.
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'Kuzeyin Kralı' lakabı takılan Sörloth, bu sezonki başarılı performansıyla Avrupa devlerinin de radarına girdi. Real Madrid, Bayern Münih, Milan, Napoli ve Chelsea'den sonra Lyon ve Marsilya'nın da 24 yaşındaki golcüyü takibe aldığı iddia ediliyor.
Bordo-mavili formayla 39 resmi maça çıkan Norveçli forvet, 25 kez rakip ağları sarsıp 8 de gol pası verdi. Sörloth, kariyerinin en verimli sezonunu yaşadı.