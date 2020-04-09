Fantastik işler yapıyor

Trabzonspor'un 24 yaşındaki Norveçli santrforu Alexander Sörloth'a, Bundesliga'da adını duyuran 19 yaşındaki vatandaşı Erling Haaland'dan övgü dolu sözler geldi. Borussia Dortmund forması giyen Haaland, konuk olduğu bir sosyal medya yayınında,şeklinde konuştu.'Kuzeyin Kralı' lakabı takılan Sörloth, bu sezonki başarılı performansıyla Avrupa devlerinin de radarına girdi.Bordo-mavili formayla 39 resmi maça çıkan Norveçli forvet, 25 kez rakip ağları sarsıp 8 de gol pası verdi. Sörloth, kariyerinin en verimli sezonunu yaşadı.