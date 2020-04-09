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'dan corona virüsüyle mücadele için önemli bağış

'in köklü kulübü , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı mücadele için sağlık ekipmanı bağışında bulunduğunu açıkladı. İngiliz kulübü Old Trafford'un da gerektiği takdirde Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) tarafından kullanılabileceği belirtildi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 9.4.2020 19:15 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 19:19 ABONE OL
Manchester United'dan corona virüsüyle mücadele için önemli bağış

Kulüpten yapılan açıklamada, Manchester United Vakfı bünyesindeki araçların bir kısmının Ulusal Sağlık Hizmetlerinin (NHS) kullanımına sunulduğu belirtildi.

İngiliz ekibinin, Salford Royal Hastanesine sağlık ekipmanı bağışı yaptığı, sağlık çalışanlarına da hediyeler gönderdiği kaydedildi.

Old Trafford'un gerektiği takdirde NHS tarafından kullanılabileceğinin aktarıldığı açıklamada, statta bulunan yaklaşık 30 bin gıda malzemesinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yardım kuruluşlarına teslim edildiği ifade edildi.

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Manchester United'dan corona virüsüyle mücadele için önemli bağış
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