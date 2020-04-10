Arda sosyal medyadan duyurdu! "Söz verdiğim gibi..."

Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan, ülkemizde de etkili olan COVID-19 salgınına karşı ülkece büyük bir mücadele örneği gösteriyoruz.

Başlatılan yardım kampanyalarına bağışlar çığ gibi büyürken, Arda Turan'dan da güzel bir davranış geldi. Corona virüsüne karşı yapılan mücadelede tıbbi malzeme yeterliliği en önemli faktör olarak gösteriliyor. Maske de bu ihtiyaçların başında geliyor.

Milli futbolcu Arda Turan, daha önce söz verdiği gibi 100 bin maske bağışı yaptı. Turan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Arda Turan Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı: "Söz verdiğimiz 100.000 maske yardımının ilk kısmını çok şükür ki bugün gerçekleştirdik. Asıl teşekkür bugün canlı gözlerle görme fırsatı bulduğum, rütbesi ünvanı konumu ayrılmaksızın sağlık personelimize siz gerçek kahramanlarsınız."

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