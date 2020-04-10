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söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında futbolcu , söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı.

Giriş Tarihi: 10.4.2020 18:40 ABONE OL
Arda Turan söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı

Sosyal medya hesabı Instagram'dan maske dağıtırken fotoğraf paylaşan Arda Turan, ''Söz verdiğimiz 100 bin ağız ve burun korumalığı (maske) yardımının ilk kısmını çok şükür ki bugün gerçekleştirdik. Bu yardımı bir cümle, bir rica ile hayata geçiren sevgili dostum, abim Ali Bekmezci'ye, grubu BEKS Çorap'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu projeye hiç düşünmeden evet diyen sevgili İshak Cerit ve Baho abi, iyi ki varsınız. Bana dağıtıma yardıma gelen kardeşlerim, Allah eksikliğinizi göstermesin. Ancak asıl teşekkür, bugün canlı görme fırsatı bulduğum, rütbesi, unvanı, konumu farketmeksizin sağlık personelimize. Siz gerçek kahramanlarsınız" dedi.

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Arda Turan söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı
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