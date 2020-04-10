Corona virüsü yıldızları söndürdü

Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada spor organizasyonları ekonomik olarak darbe alırken, Süper Lig de üç ayda 1 milyar TL değer kaybetti. Kış transfer döneminin hemen ardından Süper Lig ekiplerinin toplam değeri 702,5 milyon Euro olurken, bu değer an itibarıyla 559 milyon Euro olarak belirtildi. Üç ay gibi kısa bir sürede 143 milyon Euro yani yaklaşık 1 milyar TL eriyen ekiplerimiz içerisinde Galatasaray 17,2 milyon Euro, Fenerbahçe 16,8 milyon Euro, Trabzonspor 16,5 milyon Euro, Beşiktaş ise 15,6 milyon Euro kadro değerinde düşüş yaşamaktan kurtulamadı.

10 MİLYON €'YU AŞAN 3 OYUNCU KALDI

YAŞANILAN değer düşüşleriyle birlikte 18 ekibin kadrosunda 10 milyon Euro üstü değer biçilen sadece üç futbolcu kaldı. Bu isimler Sörloth (13 milyon Euro), Visca (10,5 milyon Euro) ve Lemina (10,5 milyon Euro) oldu. Onyekuru, Kruse, Ljajic, Seri, Vedat, Uğurcan ise değeri 10 milyon Euro'dan fazla olarak gösterilirken, tek haneli basamaklara düşen isimler oldu. Değer kaybı en fazla yaşayan isim 16 milyon Euro'dan 13 milyon Euro'ya inen ligde golleriyle fırtınalar estiren Sörloth..

NEYMAR 32 MİLYON € ERİDİ

DÜNYA futbol piyasasında tüm dengeleri değiştiren Koronavirüs ünlü futbolcuları da etkiledi. Dünya futbol tarihinin en pahalı transferi olan ve 222 milyon Euro bonservisle PSG'ye transfer olan Neymar'ın değeri 160 milyon Euro'dan 128 milyon Euro'ya düştü. Sambacı, 32 milyon Euro'luk düşüşüyle Manchester City'den Sterling ile birlikte en fazla değer kaybeden isim oldu. Messi'nin 28 milyon Euro'luk düşüş değeriyle 7.sırada yer aldığı tabloda, transfermarkt değerlerine göre Cristiano Ronaldo da 15 milyon Euro düştü.

SERİ DÜŞÜŞ!

SEZON başında 18 milyon Euro değer biçilen Galatasaraylı Michael Seri, sezon tamamlanmadan 9,5 milyon Euro'ya düşerken, ligin en değerlileri listesinde de arka sıralara geriledi. Sörloth ise 3 milyon Euro değer düşüşüne rağmen 13 milyon Euro'luk karnesiyle ilk sıraya yerleşti.

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