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Koronavirüse yakalanan tamamen iyileşti

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ekiplerinden 'ın teknik direktörü , hastalığı tamamen atlattığını söyledi.

Giriş Tarihi: 10.4.2020 18:35 ABONE OL
Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta tamamen iyileşti

Arteta, BBC'ye yaptığı açıklamada, koronavirüsün getirdiği zorlukların herkesi etkilediğini belirterek, "Ailem, akrabalarım ve tanıdığım birçok insan bu karmaşık durumla mücadele etmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Geçen ay koronavirüse yakalannlığını hatırlatan 38 yaşındaki İspanyol teknik adam, "Şimdi tamamen iyileştim, kendimi çok iyi hissediyorum." yorumunu yaptı.

Eşine ve başka bir kişiye daha virüsü bulaştırdığını kaydeden Arteta, onların da hastalığı atlattığını ve durumlarının iyi olduğunu sözlerine ekledi.

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Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta tamamen iyileşti
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