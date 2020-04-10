Murat Özbostan sordu, Levent Tüzemen cevapladı

1- FIFA oyuncuların sözleşmelerinin lig bitene kadar geçerli olduğunu açıkladı. Bundan sonraki süreçte oyuncularla kulüpler arasında sizce bir sıkıntı yaşanır mı?

2- Galatasaray Kulübü, Mecidiyeköy'de bulunan ve otel olarak planlanan binayı Sağlık Bakanlığı'nın emrine vereceğini açıkladı. Bu yaklaşım için ne diyorsunuz?

3- Salgın nedeniyle F.Bahçe hoca konusunda istediği yolu hâlâ alamadı. Liglerin başlangıcı ile ilgili de haziran ayı konuşuluyor. F.Bahçe bu süreçte bir hoca bulabilir mi?

4- Liglerin oynanması ya da oynamaması ile ilgili çok sayıda yorum var. Bu konuda çok spekülasyon yapılıyor. Siz liglerin oynanacağını düşünüyor musunuz?

5- Oyuncu maaşlarını indirme konusunda Avrupa'da büyük kulüpler ciddi kararlar alıyor. Türk takımları da bu yolu tercih edecek. Sizce G.Saray'da nasıl bir yol izlenecek?

1- KİMSE 'BEN PARAMI İSTERİM' DİYEMEZ

Dünya Koronavirüs illeti içinde adeta kıvranırken, sağlık çalışanları dahil binlerce insan hayatını kaybederken spor dünyasında hiçbir sporcu, "Ben paramı isterim" diye tavır koyamaz. Sporda en büyük paralar futbolda dönüyor. Ekonominin durduğu, insanların işe gidemediği bir ortamda özellikle futbolda yıldız oyuncular dahil her oyuncu ücretinde fedakârlık göstermek zorundadır. FIFA'nın oyuncu sözleşmelerinin ligler bitene kadar geçerli olduğunu açıklaması adaletli ve kesinlikle saygı duyulacak bir karardır.

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2- GALATASARAY DA 'BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM' DEDİ

SABAH Spor Servisi mükemmel bir gazetecilik yaptı ve Galatasaray Kulübü'nün Mecidiyeköy'deki otel olarak tasarlanan binasını Sağlık Bakanlığı'nın emrine vereceğini manşete taşıdı. Bu arada başta Başkan Mustafa Cengiz olmak üzere Galatasaray yönetimini sağduyulu davranışından dolayı da kutluyorum. Galatasaray yönetiminin bu tavrı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası için güzel bir örnektir. Koronavirüs önlemleri adına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un iki yakasında 45 günde bitecek toplam 2 bin kişilik iki ayrı 'sahra' tipi hastane yapılacağını açıkladı. Bu iki hastanenin yapımı için çalışmalar hızla sürüyor. Galatasaray'ın otel olarak planlanan Mecidiyeköy'deki binası hastane yapılmak için uygun durumda. Otel odaları hastane odası olarak tasarlandığında 13 katta toplam 182 oda yer alıyor. Her katta 14 oda bulunuyor. Betonarme yapı bitmiş, cephe giydirmesi yapılmış. Binanın içinde yatırım yapılmadığı için en geç 1 ay içinde hastane haline getirilebilir. Binada ayrıca 6 kat da zemin bulunuyor. Bu 6 katın nasıl kullanılacağına ise Sağlık Bakanlığı'nın karar vermesi daha doğru olur.

3- FENERBAHÇE HOCAYI YENİ SEZONA GETİRİR

Fenerbahçe yönetiminin yaşadığımız zorlu günlerde öncelikli tercihinin "Hoca aramak" olduğunu düşünmüyorum. Ligler oynanacak duruma geldiğinde hoca konusu kısa sürede halledilir. Eğer yeni bir hoca ile sportif direktör yeni sezon için düşünülürse kalan 8 haftalık sürede Fenerbahçe camia içindeki teknik adamlık kimliğini koruyan kişilere emanet edilebilir.

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4- LİGLERİMİZ SOSYAL MESAFEYLE BAŞLAR

Koronavirüs'ün başladığı Wuhan kentinde yaşam kontrollü de olsa normale dönmeye başladı. İspanya, İtalya, Almanya, İngiltere gibi ülkelerde ölü ve vaka sayısı yükseliyor. İlginçtir, Çekya, Slovakya, Danimarka gibi izolasyonu başarıyla yürüten ülkeler nisan ayı sonunda ekonominin canlanması için kontrollü olarak işyerlerinin açılmasını planlıyor. Nisan ve mayıs ayları Avrupa ve Türkiye için büyük değer taşıyor. Eğer virüs kontrol altına alınırsa ve devletler işyerlerinin açılması konusunda izin çıkartırsa futbol da start alabilir. Tribünler belki "Sosyal mesafe" için dolu olmayabilir ama taraftarlar ateş ölçümü yapılarak tribünlere alınabilir. Eğer Türkiye "Evde kal" kampanyasına sadık kalırsa virüsün gerilemesi de hızlı olur.

5- FUTBOLCULAR SAĞDUYULU OLMALI

Juventus, Real Madrid, M.United, Barcelona gibi marka kulüpler oyuncu ücretlerinde indirime gidiyor. Bu haberleri Türkiye'de oynayan yabancı oyuncular da okuyorlar. Türkiye'deki yerli ve yabancı oyuncuların çoğu yardım kampanyaları yaptılar. Galatasaray'da maaş yükü çok yüksek. Yönetim mutlaka oyunculardan ücret indirimi isteyecektir. Virüs sadece Türkiye'yi etkilemiyor, Galatasaray'da görev yapan yabancı oyuncuların ülkeleri de virüsle boğuşuyor. Sadece Galatasaray'da değil Türkiye'de top koşturan tüm yerli ve yabancı oyuncuların sağduyulu davranacağını düşünüyorum.

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