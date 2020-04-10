Ronaldo'ya büyük tepki! Karantina... Corona virüsü salgını nedeniyle Avrupa'da hemen hemen tüm ligler askıya alınırken, futbolcular da antrenmanlarına evde devam ediyor. Ancak Portekizli yıldız Ronaldo, memleketi Madeira'da idman yaparken görüntülendi. Evde kalmak yerine karantinayı delen ve statta antrenman yapan Ronaldo büyük tepki topladı.

İHA Futbol Giriş Tarihi: 10.4.2020 15:42 ABONE OL