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Ronaldo'ya büyük tepki! Karantina...

Corona virüsü salgını nedeniyle Avrupa'da hemen hemen tüm ligler askıya alınırken, futbolcular da antrenmanlarına evde devam ediyor. Ancak Portekizli yıldız Ronaldo, memleketi Madeira'da idman yaparken görüntülendi. Evde kalmak yerine karantinayı delen ve statta antrenman yapan Ronaldo büyük tepki topladı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 10.4.2020 15:42 ABONE OL
Ronaldo'ya büyük tepki! Karantina...

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalması gerekirken, Madeira Stadyumu'nda antrenman yaptı.

Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında futbola verilen arada futbolcular antrenmanları evlerinde sürdürürken, Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun ev dışında antrenman yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Ronaldo, formda kalmak için Portekiz ekibi CD Nacional'ın maçlarının oynadığı Madeira Stadyum'da antrenman yaptı. Evde karantinada kalması gerekirken stadyumda antrenman yapan Ronaldo tepki çekti.

Portekizli yetkililer, herkesi evde kalmaya davet ettikleri dönemde Ronaldo'nun ayrıcalıklı olmadığını söyledi.


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Ronaldo'ya büyük tepki! Karantina...
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