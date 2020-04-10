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ekibi Cukaricki'den maaş kararı! 3 aylık...

Corona virüsü salgını nedeniyle gelirleri düşen ve zarar eden birçok kulüp oyuncularının maaşlarında kesintiye giderken, ekibi Cukaricki bunun tam tersi bir adım attı. Sırp basınında yer alan habere göre bırakın kesintiye gitmeyi, oyuncularının üç olarak hesaplarına yatırdı.

Giriş Tarihi: 10.4.2020 22:22 ABONE OL
Sırbistan ekibi Cukaricki'den maaş kararı! 3 aylık...

Corona virüsü salgını nedeniyle gelirleri düşen ve zarar eden birçok kulüp oyuncularının maaşlarında kesintiye giderken, Sırbistan ekibi Cukaricki bunun tam tersi bir adım attı. Sırp basınında yer alan habere göre Cukaricki Kulübü bırakın kesintiye gitmeyi, oyuncularının üç aylık maaşlarını peşin olarak hesaplarına yatırdı.

Sırbistan 1. Lig ekiplerinden Cukaricki, corona virüsü nedeniyle futbolcularının maaşlarında indirime giden birçok kulübün aksine ilginç bir karara imza attı.

Ligler durdurulduğunda beşinci sırada bulunan Cukaricki, ücretlerde herhangi bir kesintiye gitmediği gibi oyuncularının 3 aylık maaşlarını peşin ödeyerek dikkat çekti.

Öte yandan Sırbistan'ın Mladost Lucani ve FK Indija kulüpleri de maaş kesintisi yapmadan yola devam edeceklerini duyurdu. Ülkenin önde gelen ekiplerinden Kızılyıldız ise futbolcularının maaşlarında yarı yarıya kesintiye gitti.

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Sırbistan ekibi Cukaricki'den maaş kararı! 3 aylık...
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