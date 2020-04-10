İŞTE ABDÜLKADİR ÖMÜR'ÜN PAYLAŞIMI



ZONGULDAK NAMAZ VAKİTLERİ

Son dakika sokağa çıkma yasağı haberleri... Türkiye'de corona virüsü salgını nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak bu gece 00:00'den itibaren başladı. Yasak sonrası tüm ülkeden binlerce insan fırın ve bakkallara akın etti. Bu akın sırasında ise bazı yerlerde gerginlikle hatta kavgalar yaşandı. Yaşanan olaylar üzerine Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Abdülkadir Ömür, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.