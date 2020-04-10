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Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'den imalı paylaşım!

'de corona virüsü salgını nedeniyle 30 büyükşehir ve 'ta hafta sonu için 2 günlük ilan edildi. Yasak bu gece 00:00'den itibaren başladı. Yasak sonrası tüm ülkeden binlerce insan fırın ve bakkallara akın etti.

Giriş Tarihi: 11.4.2020 02:25 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 02:30 ABONE OL
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'den imalı paylaşım!
Son dakika sokağa çıkma yasağı haberleri... Türkiye'de corona virüsü salgını nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak bu gece 00:00'den itibaren başladı. Yasak sonrası tüm ülkeden binlerce insan fırın ve bakkallara akın etti. Bu akın sırasında ise bazı yerlerde gerginlikle hatta kavgalar yaşandı. Yaşanan olaylar üzerine Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Abdülkadir Ömür, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

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Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'den imalı paylaşım!
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