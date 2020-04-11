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'dan 'adaletsizlik' vurgusu!

ve Mancherster United gibi Avrupa'nın dev ekiplerinde forma giydikten sonra futbol hayatını LA Galaxy'de sürdüren lakaplı Meksikalı futbolcu Javier Hernandez, futbolcuların ve doktorların aldığı maaş arasında adaletsizlik olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 11.4.2020 22:42 ABONE OL
Chicharito'dan 'adaletsizlik' vurgusu!

Los Angeles Galaxy forması giyen Meksikalı oyuncu Javier Herhandez (Chicharito), corona virüsü ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Futbolcular ile doktorların gelirlerini karşılaştırdığında adaletsizlik olduğunu belirten Chicharito, "Ben bir futbolcu olarak milyon dolarlar kazanırken, koronavirüs ile mücadele eden doktorların ve bilim adamlarının çok az kazanıyor olması doğru değil. Bana spor yaptığım için bir sürü para ödüyorlar ancak dünyayi dize getiren bir virüsü durdurmak için fedakarlık yapan insanlar neredeyse hiçbir şey kazanamıyor." ifadelerini kullandı.

Bir dönem Galatasaray'ın da gündemine gelen 31 yaşındaki golcü, LA Galaxy'den yıllık 8 milyon Euro kazanıyor.

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Chicharito'dan 'adaletsizlik' vurgusu!
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