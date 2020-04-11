Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Semih Şentürk'ten flaş paylaşım!

'ten flaş paylaşım!

Altyapısından yetiştiği 'de 266 maçta 84 gol 53 asistlik performans gösteren 'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkatleri çekti. ' hazırlık' sözleriyle paylaşım yapan ve Fenerbahçe forması giyen Semih'in Fenerbahçe teknik ekibinde olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.4.2020 18:33 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 18:39 ABONE OL
Semih Şentürk'ten flaş paylaşım!

Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan ve 'Nöbetçi golcü' lakabını alan Semih Şentürk'ten taraftarı heyecanlandıran paylaşımlar geldi. Eski futbolcu Sosyal medya hesabı üzerinden antrenman görüntülerini yayınladı.

GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Paylaşımda Nöbetçi golcü lakaplı Semih Şentürk'ün üzerinde Fenerbahçe ürünleri ve sarı lacivert kalp işaretleriyle birlikte yeni sezona hazırlık yazması akıllarda soru işaretleri bıraktı.

"KULÜPTE GÖREV ALMA İHTİMALİ VAR"
Yeni sezona yeni yapılanmayla girecek olan Fenerbahçe'de Semih Şentürk'ün bu paylaşımı sarı lacivertli kulüpte görev alabileceği ihtimalini doğurdu.

10 sezon Fenerbahçe'de oynayan Semih Şentürk lig, kupa ve süper kupa olmak üzere 9 şampiyonluk yaşadı.

Fenerbahçe 10 numara için harekete geçti!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Semih Şentürk'ten flaş paylaşım!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA