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'nin "Kedi" lakaplı efsane kalecisi , hayatını kaybetti

'nin efsane futbolcularından "The Cat" (Kedi) lakaplı eski kaleci , 78 yaşında hayatını kaybetti. 729 maçla kulüp tarihin en fazla maça çıkan 2. oyuncusu olan Bonetti, İngiltere Milli Futbol Takımı ile de 1966 Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 12.4.2020 18:47 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 18:51 ABONE OL
Chelsea'nin Kedi lakaplı efsane kalecisi Peter Bonetti, hayatını kaybetti

Londra ekibinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Chelsea'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri. Huzur içinde uyu Peter 'The Cat' Bonetti" ifadeleri yer aldı.

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, Bonetti uzun süredir bir hastalıkla mücadele ediyordu.

Chelsea formasını 729 kez giyerek kulüp tarihinde en fazla maça çıkan 2. oyuncu olan Peter Bonetti, İngiltere Milli Takımı ile 1966 Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

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Chelsea'nin "Kedi" lakaplı efsane kalecisi Peter Bonetti, hayatını kaybetti
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