Eden Hazard'dan corona virüsü sözleri

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) pandemisi nedeniyle İspanya'daki evinde izole bir yaşam süren Real Madrid'in yıldız ismi Eden Hazard, karantina günlerini anlattı. Sakatlığı nedeniyle verimli çalışmalar yapamadığını belirten Belçikalı yıldız, RTBF'ye verdiği röportajda şu ifadelere yer verdi:

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"BİZDEN DAHA KÖTÜ GÜNLER GEÇİRENLER VAR"

"Büyük bir bahçemiz var. Elimizden geleni yapıyoruz ve bahçede çok oynuyoruz. Çocuklar çevrimiçi olarak okula devam ediyor. Bizden daha kötü günler geçirenler var. O yüzden şikayet edemeyiz."

"EKMEK YEMEMEK İÇİN UĞRAŞIYORUM!"

"Benim için karmaşık bir dönem. Çok fazla yememeye çalışıyorum. Ekmek yememek için kilerden uzak duruyorum. Ama bu emin olun kolay değil. Çalışmalarımı sürdürüyorum. Çevrimiçi fizyo ile çalışıyorum. Ayak bileğimi güçlendirmeye gayret gösteriyorum."

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