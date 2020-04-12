Fenerbahçe'nin listesindeki Willian'dan flaş ayrılık sözleri

Chelsea'nin Brezilyalı oyuncusu Willian, 7 yıllık Chelsea kariyerinin sezon sonunda biteceğini söyledi.

Fox Sport'a konuşan Willian, "Chelsea'da harika işler yaptım. Özellikle taraftarların desteğiyle hep özel hissettim. Kontratımın biteceğini herkes biliyor ancak uzatmamızın zor göründüğünü söyleyebilirim" ifadeleriyle Maviler'den ayrılacağının sinyalini verdi.

Chelsea'nin kendisine 2 yıllık bir anlaşma teklif ettiğini belirten 32 yaşındaki oyuncu kendisinin 3 yıllık kontrat istediğini ancak bunun kabul görmediğini söyledi.

"Neler olabileceğini bilmiyoruz, aniden bir anlaşma olabilir ama ben de sözleşmem bittiği için herhangi bir kulüple görüşmeler yapacağım" diyen Brezilyalı ülkesine ise dönmeyi düşünmediğini belirtti.

2018'de Dünya Kupası'ndan sonra Barcelona'nın kendisini istediğini ancak Chelsea'nin o dönem kendisini yollamak istemediğini söyleyen Willian Avrupa'da birkaç yıl daha oynayabilecek güçte hissettiğini ifade etti.

Kaynak: Sporx

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