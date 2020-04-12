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'nin listesindeki 'dan flaş ayrılık sözleri

İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'de forma giyen ve 'nin de gündeminde bulunan Brezilyalı orta saha oyuncusu , kulüpteki geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Kontratının sezon sonunda biteceğini vurgulayan Willian, "Uzatmamızın zor göründüğünü söyleyebilirim" sözleriyle 7 yıllık Chelsea macerasının son bulabileceğinin sinyalini verdi.

Giriş Tarihi: 13.4.2020 01:10 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 02:12 ABONE OL
Fenerbahçe'nin listesindeki Willian'dan flaş ayrılık sözleri

Chelsea'nin Brezilyalı oyuncusu Willian, 7 yıllık Chelsea kariyerinin sezon sonunda biteceğini söyledi.

Fox Sport'a konuşan Willian, "Chelsea'da harika işler yaptım. Özellikle taraftarların desteğiyle hep özel hissettim. Kontratımın biteceğini herkes biliyor ancak uzatmamızın zor göründüğünü söyleyebilirim" ifadeleriyle Maviler'den ayrılacağının sinyalini verdi.

Chelsea'nin kendisine 2 yıllık bir anlaşma teklif ettiğini belirten 32 yaşındaki oyuncu kendisinin 3 yıllık kontrat istediğini ancak bunun kabul görmediğini söyledi.

"Neler olabileceğini bilmiyoruz, aniden bir anlaşma olabilir ama ben de sözleşmem bittiği için herhangi bir kulüple görüşmeler yapacağım" diyen Brezilyalı ülkesine ise dönmeyi düşünmediğini belirtti.

2018'de Dünya Kupası'ndan sonra Barcelona'nın kendisini istediğini ancak Chelsea'nin o dönem kendisini yollamak istemediğini söyleyen Willian Avrupa'da birkaç yıl daha oynayabilecek güçte hissettiğini ifade etti.

Kaynak: Sporx

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Fenerbahçe'nin listesindeki Willian'dan flaş ayrılık sözleri
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