İngiltere Premier Lig tarihindeki en büyük transfer gerçekleşiyor. Dünyaca ünlü golcü oyuncu Harry Kane için çılgın bir teklif geldi. Stadyum projesi ve corona virüsü salgını sebebiyle ekonomik sorunlar yaşayan Tottenham'ı Harry Kane kurtaracak. Daily Mail Gazetesi'nde yer alan habere göre; Tottenham, golcüsü Harry Kane'i Manchester United'a satmaya hazırlanıyor.

HARRY KANE İÇİN ÇILGIN TRANSFER ÜCRETİ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Harry Kane'i Manchester United'a 220 milyon euro karşılığında satmaya sıcak bakıyor.

Hem İngiltere hem de futbol tarihinin en yüksek bedelli transferlerinden birine imza atılması bekleniyor.

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