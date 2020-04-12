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için rekor bedel! 220 milyon Euro...

Son dakika haberleri... Yeni stadını yapan ve corona virüsü dolayısıyla ekonomik olarak zor günler geçiren Tottenham, 'i sataraf rahatlamayı planlıyor. Kane için elde etmeyi planladıkları bonservis bedeli 220 milyon Euro. devi bu transfere sıcak bakıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.4.2020 19:17 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 19:20 ABONE OL
Harry Kane için rekor bedel! 220 milyon Euro...

İngiltere Premier Lig tarihindeki en büyük transfer gerçekleşiyor. Dünyaca ünlü golcü oyuncu Harry Kane için çılgın bir teklif geldi. Stadyum projesi ve corona virüsü salgını sebebiyle ekonomik sorunlar yaşayan Tottenham'ı Harry Kane kurtaracak. Daily Mail Gazetesi'nde yer alan habere göre; Tottenham, golcüsü Harry Kane'i Manchester United'a satmaya hazırlanıyor.

HARRY KANE İÇİN ÇILGIN TRANSFER ÜCRETİ
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Harry Kane'i Manchester United'a 220 milyon euro karşılığında satmaya sıcak bakıyor.

Hem İngiltere hem de futbol tarihinin en yüksek bedelli transferlerinden birine imza atılması bekleniyor.

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Harry Kane için rekor bedel! 220 milyon Euro...
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