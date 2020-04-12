Salgının yaratacağı mali sıkıntıların önüne geçmek için startı veren Fenerbahçe'de yönetim, kaptan Emre aracılığıyla futbolcuların kapılarını tek tek çaldı. Oyunculardan büyük oranda olumu dönüş gelmesi yüzleri güldürdü.

Corona virüsü salgınından sonra bütün taşların yerinden oynayacağı tahmin edilen spor kulüplerinde, Türkiye'de ilk 'feda' hamlesini başlatan Fenerbahçe oldu.

KAPTAN EMRE BAŞROLDE

Sarı lacivertlilerde geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla birlikte İstanbul Valiliği'nin salgını sebebiyle yardıma muhtaç aileler için başlattığı VEFA Kampanya'sına 5 milyon TL'lik katkıda bulunmasına öncülük eden kaptan Emre Belözoğlu 'feda' için de başroldeydi.

Kaptanın aracılığıyla sarı lacivertli futbolcuların kapılarını tek tek çalan yöneticiler, büyük oranda olumu dönüşler almanın sevincini yaşadılar.

KAPTANLAR BAŞLATTI

Takım arkadaşlarıyla görüşerek nabız yoklaması yapan kaptan Emre Belözoğlu, maaşından ciddi bir fedakarlık yaparak öncülük görevini yerine getirdi. Yönetim adına arkadaşlarıyla temas kuran tecrübeli futbolcuya ikinci 'Evet' takımın Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'den gelirken ardından diğer bir kaptan Ozan Tufan da indirimi kabul etti.

SADECE HASAN ALİ...

Daha sonra Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Altay Bayındır, Tolga Ciğerci, Serdar Aziz kaptana oyunu yanıt verirken, sadece Hasan Ali Kaldırım'ın düşünme payı istediği öğrenildi.

REDDEDENE SORULMAYACAK

Sokağa çıkma yasağı ve karantina uygulaması nedeniyle telefonda gerçekleşen nabız yoklamalarının önümüzdeki hafta da süreceği belirtilirken, yönetimin maaşında indirimi kabul etmeyenlerle ikinci bir görüşme yapmayacağı öğrenildi.

Ancak yaşanan sıkıntılı günlerde bu uygulamanın dışında kalan futbolcuların Fenerbahçe'de kalması da pek mümkün görünmüyor. Hürriyet'in haberine göre sarı lacivertlilerde forma şansı bulamayan ve memnuniyetsizlikler yaşayan oyuncular dışında takımın tamamının bu uygulamaya 'Evet' demesinin beklendiği de ifade edildi.

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