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kimdir? ’nin kedi lakaplı kalecisi Peter Bonetti nereli, , hangi takımlarda oynadı?

takımlarından ’de bir dönem forma giyerek efsaneleşen “The Cat” (kedi) lakaplı kaleci ’nin 78 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu. Bu gelişme sonrasında efsane file bekçisine ilişkin detayları merak edenler Peter Bonetti kimdir, nereli, , hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtlarını yoğun şekilde merak ederek araştırmaya devam ediyor. İçeriğimizde Peter Bonetti’nin nereli ve kaç yaşında olduğu ile hangi takımlarda oynadığına ilişkin detayları bulabilirsiniz. İşte tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 12.4.2020 20:41 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 20:40 ABONE OL
Peter Bonetti kimdir? Chelsea’nin kedi lakaplı kalecisi Peter Bonetti nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Chelsea takımı forması giyen ve kaledeki başarısı nedeniyle "Kedi" lakabı alarak efsaneler arasına katılan tecrübeli file bekçisi Peter Bonetti'nin 78 yaşında vefat ettiği açıklandı. Bu gelişme sonrası efsane kaleciyle ilgili detayları öğrenmek isteyenler Peter Bonetti kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? sorularının cevaplarını yoğun şekilde araştırıyor. İşte ünlü kaleci Peter Bonetti'ye ilişkin detaylar…

PETER BONETTİ KİMDİR?

Peter Bonetti (d. 27 Eylül 1941), kaleci pozisyonunda görev yapan İngiliz millî futbolcudur. İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin kalesini başarıyla korumuştur. Bonetti "kedi" lakabıyla da anılmaktadır...

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Peter Bonetti kimdir? Chelsea’nin kedi lakaplı kalecisi Peter Bonetti nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
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