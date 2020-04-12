Peter Bonetti kimdir? Chelsea’nin kedi lakaplı kalecisi Peter Bonetti nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Chelsea takımı forması giyen ve kaledeki başarısı nedeniyle "Kedi" lakabı alarak efsaneler arasına katılan tecrübeli file bekçisi Peter Bonetti'nin 78 yaşında vefat ettiği açıklandı. Bu gelişme sonrası efsane kaleciyle ilgili detayları öğrenmek isteyenler Peter Bonetti kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? sorularının cevaplarını yoğun şekilde araştırıyor. İşte ünlü kaleci Peter Bonetti'ye ilişkin detaylar…

PETER BONETTİ KİMDİR?

Peter Bonetti (d. 27 Eylül 1941), kaleci pozisyonunda görev yapan İngiliz millî futbolcudur. İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin kalesini başarıyla korumuştur. Bonetti "kedi" lakabıyla da anılmaktadır...

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