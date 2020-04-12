Talisca'ya şartlı onay!

Beşiktaş yönetimi Anderson Talisca konusunda stratejisini değiştirdi. Siyah-beyazlı ekipten Çin'e transfer olan Brezilyalı oyuncuyla ilgili olarak uzun zamandır sessizliğini koruyan siyah-beyazlılar, Talisca'nın son günlerde Beşiktaş ile ilgili görselleri sürekli olarak kendi hesabından paylaşması üzerine harekete geçti. Çin'de kalmak istemeyen Talisca sürekli olarak Beşiktaş'a mesaj gönderiyor, yeniden Türkiye'ye gelmek ve siyah-beyazlı formayı giymek istediğini söylüyor. Fakat kazandığı yüksek paralar nedeniyle bu transfer hiç de kolay görünmüyor. Fakat bununla ilgili olarak Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim, yeni bir strateji geliştirdi. Anderson Talisca'nın sürekli olarak sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapması ve taraftarın sürekli kendisine "Come To Beşiktaş" çağrısı yapması üzerine siyahbeyazlı yönetim bir karar vardı. Yöneticiler, Brezilyalı yıldıza haber göndererek, "Çin'de kazandığın paraları burada sana veremeyiz. Ancak, takımını burada 1 sezon bedelsiz oynama konusunda ikna edebilirsen, biz de sana tüm şartları zorlama sözü veririz"



BELKİ HEDİYE EDERLER!

Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, katıldığı bir canlı yayınında Talisca transferiyle ilgili konuştu. Urgancılar, "Sevgili Talisca nasıl bir sözleşmede ne kadara oynuyor, menajeri ne kadar ister bilmiyoruz. Menajerlere ödenmesi gereken normal ücret yüzde 10, Talisca'nın menajerine ise yüzde 38.6 ödenmiş. Belki önümüzdeki sezon bu imzaları atanlar Talisca'yı hediye ederler!" diyerek olayı farklı bir boyuta taşıdı.

SEZON SONU BİRÇOK YILDIZ SERBEST KALACAK! İŞTE O İSİMLER...