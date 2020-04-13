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Corona virüsü salgını sonrası Süper Lig için flaş öneri

Süper Lig ekibi 'nün başkanı , corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle ara verilen ligin geleceğine dair çarpıcı bir öneride bulundu. Mert, bir alt ligden 3 takım çıkarılacak gelecek sezon liglerin 21 takımla oynanması ihtimali üzerinde durdu ve, "Premier Lig, La Liga, Ligue 1 20 takımla oynuyor, Süper Lig de oynayabilir, yayıncı kuruluşun zararı olmaz, daha çok maç oynanır." dedi.

Giriş Tarihi: 13.4.2020 22:49 ABONE OL
Corona virüsü salgını sonrası Süper Lig için flaş öneri

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün başkanı Fatih Mert, Süper Lig'in geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve ligin gelecek sezon 21 takımla oynanması gerektiğini söyledi.

TRT Spor'a konuşan Mert'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"1 Mayıs tarihinde, Spor Bakanımızın, Kulüpler Birliği ve federasyon başkanlarıyla toplantı olacak. O toplantıda Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda bir tarih belirlenecek."

"Alttan 3 takım çıkarılıp, 21 takımla bu lig oynanabilir. Premier Lig, La Liga, Ligue 1 20 takımla oynuyor, Süper Lig de oynayabilir, yayıncı kuruluşun zararı olmaz, daha çok maç oynanır."

"İlk 4 takım şampiyonluk potasında görünüyor, önümüzdeki sezon öncesinde aralarında play-off sistemi yapılabilir. Daha önce böyle bir sistem yok deniyor ama bu yaşadığımız durum da daha önce gördüğümüz bir durum değil."

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Corona virüsü salgını sonrası Süper Lig için flaş öneri
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