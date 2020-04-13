Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Diagne Galatasaray'a geri mi dönüyor?

Diagne 'a geri mi dönüyor?

Kasımpaşa'da gösterdiği 36 maçta 32 gollük performansla 'a transfer olan ancak sarı kırmızılı takımda istenilen etkiyi gösteremeyince Ligi takımlarından Clubbe Brugge'e 'nin geleceği merak konusu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.4.2020 16:46 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 16:55 ABONE OL
Diagne Galatasaray'a geri mi dönüyor?

Galatasaray'da son dakika Mbaye Diagne gelişmesi... Sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'a kiralanan ve burada istediğini bulamayan golcü futbolcu, takımıyla yaşadığı sorunlardan dolayı kadro dışı dahi bırakılmıştı. Galatasaray'da yeniden forma giyip giymeyeceği merak edilen Senegal'li futbolcunun son durumunu senego.com adlı internet sitesi açıkladı! İşte Mbaye Diagne'nin Galatasaray ile ilgili son kararı...

Galatasaray'dan flaş gelişme... Sezon başında Belçika temsilcisi Club Brugge'a kiralanan Mbaye Diagne, sezonun sona ermesinin ardından kariyerine ilişkin son kararını verdi.

Senego.com adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı haberde, Mbaya Diagne'nin Galatasaray'dan haber beklediği ifade edildi.

'DIAGNE DEVAM ETMEK İSTİYOR'
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Mbaye Diagne, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istiyor ve bunun için çeşitli yollar arıyor.

GALATASARAY İSTEMEZSE...
Öte yandan Diagne, 2. planını da belirledi. Menajeri aracılığı ile kısa süre içerisinde Galatasaray yönetimiyle masaya oturmayı planlayan golcü futbolcunun, sarı kırmızılı kulübün kendisini istememesi halinde yeni takım aramaya başlayacağı aktarıldı.

Mbaye Diagne, bu sezon Club Brugge formasıyla çıktığı toplam 12 müsabakada 4 gola imza atarken, 465 dakika sahada kaldı.

FALCAO KARARINI VERDİ! GALATASARAY'IN İNDİRİM TEKLİFİ...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Diagne Galatasaray'a geri mi dönüyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA