Ndombele için flaş transfer iddiası!

Beinsports'ta yer alan habere göre Premier Lig ekiplerinden Totenham'ın orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele, sezon sonu takımdan ayrılmayı düşünüyor. Fransız yıldız Barcelona'nın radarında...

2019 yazında 60 milyon euro bonservis bedeliyle Lyon'dan Kuzey Londra'nın yolunu tutan 23 yaşındaki orta saha, performansıyla beklenen katkıyı sağlayamadı.

Tanguy Ndombele'nin sezon içindeki kısa süreli sakatlıkları, oyuncunun istikrar yakalamasını engelledi ve ilk yılında takıma beklenen katkıyı veremedi.

Fransız medyası, yıldız orta sahanın bir sezon daha Kuzey Londra'da kalarak performansını yukarıya çıkararak takıma katkı vermek olduğunu yazdı ancak L'Equipe, Tottenham'da işlerin düzelmemesi durumunda Ndombele'nin kulüpten ayrılmak isteyeceğini iddia etti.

Bu sezon Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Tanguy Ndombele, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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