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Teklifi için reddetti!

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'in ikinci yarısında ilk 2 maçını kazandıktan sonra galibiyet yüzü göremeyen Fenerbahçe şampiyonluk yarışından kopmuş ve bu süreçte teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılmıştı. Aradan geçen zamanda sarı lacivertli kulübün gündemine yerli yabancı birçok isim geldi. Bu isimlerden biri de Belçikalı teknik adam Marc Wilmots. Voetbal24'ün okuyucuların aktardığı bilgilere göre tecrübeli teknik adam Fenerbahçe için gelen teklifi reddetti! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.4.2020 13:53 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 13:58 ABONE OL
Teklifi Fenerbahçe için reddetti!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor... Erol Bulut, Laurent Blanc, Unai Emery gibi isimlerle bu hususta temasa geçen sarı lacivertliler için sürpriz iddia Belçika'dan geldi.

Son olarak İran Milli Takımı'nı çalıştıran ve daha öncesinde Belçika Milli Takımı'nda görev alan Marc Wilmots için yazılan haberde, 51 yaşındaki teknik adamın, Antwerp'in gündeminde olduğu belirtildi.

Daha önce de Antwerp'i çalıştırdığı ve Belçika Milli Takımı'ndan Steven Defour, Kevin Mirallas gibi öğrencilerinin de takımda bulunduğu belirtilen haberde, Wilmots'u Belçika temsilcisini reddettiği ifade edildi.

"WILMOTS, BAŞKA BİR KULÜBE GİDİYOR"
Öte yandan Wilmots ile Fenerbahçe'nin de ilgisinin bulunduğu yazılırken, ilginç bir ibareye yer verildi. Wilmots'un, Antwerp'i reddetmesinin ardındaki sebebin başka bir kulübe gidecek olmasından dolayı olduğu belirtilirken, bu kulübün Fenerbahçe olabileceği aktarıldı.

MARC WILMOTS KİMDİR?
22 Şubat 1969'da, Belçika'nın Dongelberg şehrinde dünyaya gelen Wilmots, daha önce Schalke, St. Truiden, Belçike Milli Takımı, Fildişi Sahili Milli Takımı ve İran Milli Takımı'nı çalıştırdı.

BELÇİKA'DA BÜYÜK BAŞARI
Belçika Milli Takımı'nın başına 15 Mayıs 2012 tarihinde geçen Wilmots, Temmuz 2016 itibariyle ayrıldı. Bu süre zarfında 51 müsabakaya çıkan tecrübeli çalıştırıcı, maç başına 2,16 puan ortalaması yakalayarak büyük bir sükse yakalamıştı.

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Teklifi Fenerbahçe için reddetti!
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