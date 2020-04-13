Trezeguet'ye yeni talip!

Kasımpaşa forması altında geçirdiği başarılı performans sonrası 2019 yazında 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Aston Villa'nın yolunu tutan Mısırlı yıldız futbolcu Trezeguet, transfer haberlerinin gözdesi oldu. İngiliz basını, adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Trezeguet'nin Newcastle United'ın da radarına girdiğini duyurdu.

Söz konusu haberlerde Aston Villa'nın Premier Lig'e veda etmesi halinde 25 yaşındaki futbolcunun ayrılmasının beklendiği ve yeni adresinin Newcastle United olabileceği aktarıldı. Siyah-beyazlı İngiliz ekibin Trezeguet'yi renklerine bağlamak için Galatasaray ve Beşiktaş ile kapışmak zorunda kalabileceği vurgulanırken, Mısırlı futbolcunun tercihinin transferde önemli bir rol oynayacağı belirtildi.

Trezeguet, Aston Villa forması altında tüm kulvarlarda 31 karşılaşmaya çıkarken, takımına 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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