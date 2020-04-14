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'a sürpriz talip! Avrupa'dan...

Son olarak ekiplerinden 'u çalıştıran, geçtiğimiz dönemlerde ise uzun yıllar 'de görev alan 'a sürpriz bir takım talip oldu. Konya'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımın başına geçmeyen tecrübeli teknik adamı ekibi istiyor. Belçika basınında yer alan habere göre, Kocaman'a teklif yapıldı ancak henüz geri dönüş alınamadı.

Giriş Tarihi: 14.4.2020 18:28 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 18:35 ABONE OL
Aykut Kocaman'a sürpriz talip! Avrupa'dan...

Türkiye'de Fenerbahçe ve Konyaspor ile başarılı işlere imza atan Aykut Kocaman için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi.

Süper Lig'de sarı-lacivertli takımla şampiyonluk yaşayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayan, Konyaspor'u ligde üçüncü yapıp Avrupa'ya taşıyan Kocaman'a Belçika'dan talip çıktı.

Son olarak Konyaspor'a geri dönen ancak bir önceki dönemde yakaladığı başarıların uzağında kalan deneyimli teknik adam, görevini bırakmıştı.

BELÇİKA'DAN ANTWERP İSTİYOR
Belçika basınından Voetbal24'te yer alan habere göre, Royal Antwerp 55 yaşındaki hocayı takımın başına getirmek istiyor. Antwerp'in Marc Wilmots ile ilgilendiği ancak tecrübeli hocanın Fenerbahçe'yi beklemesi üzerine bu transferden vazgeçip Aykut Kocaman'a yöneldiği ifade ediliyor.

Haberin detaylarında şu an bir takımı çalıştırmayan Aykut Kocaman'a teklifin iletildiği ancak başarılı hocanın henüz bir cevap vermediği yazıldı.

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Aykut Kocaman'a sürpriz talip! Avrupa'dan...
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