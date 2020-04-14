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'nın geleceği 23 Nisan'da belli olacak

Almanya Kulüpler Birliği (DFL), kulüplerin bir araya gelerek Almanya Birinci Futbol Ligi () ve Almanya İkinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga 2) geleceğiyle ilgili karar alacağı toplantının 17 Nisan'dan 23 Nisan'a alındığını açıkladı. DFL Başkanı Christian Seifert, 30 Nisan'a kadar ertelenen ligleri mayıs ayı başında başlatarak haziran sonunda bitirmeyi planladıklarını söylemişti.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 14.4.2020 19:18 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 19:23 ABONE OL
Bundesliga'nın geleceği 23 Nisan'da belli olacak

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle askıya alınan Bundesliga ve Bundesliga 2'nin geleceğiyle ilgili kararın 23 Nisan'daki toplantıda verileceği belirtildi.

Almanya Kulüpler Birliğinden (DFL) yapılan açıklamada, kulüplerin bir araya geleceği 17 Nisan'daki toplantının 23 Nisan'a alındığı duyuruldu.

Kulüplere daha fazla zaman vermek için erteleme yapıldığı kaydedilerek, "Alman hükümetinin son kararları da baz alınarak, nasıl ilerlenmesi konusunda 36 takım gelecek hafta karar verecek." denildi.

DFL Başkanı Christian Seifert, 30 Nisan'a kadar ertelenen ligleri mayıs ayı başında başlatarak haziran sonunda bitirmeyi planladıklarını söylemişti.

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Bundesliga'nın geleceği 23 Nisan'da belli olacak
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