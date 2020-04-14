Caner Erkin ve Gökhan Gönül kararını verdi! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'den ayrılarak Beşiktaş'ın yolunu tutan Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün sarı-lacivertli takıma geri döneceği iddiası her geçen gün güçleniyor.

2016 yılında Fenerbahçe ile bağlarını koparan ve bedelsiz olarak siyah-beyazlı takıma katılan Gökhan ile, önce İnter'e gidip oradan Beşiktaş'ın yolunu tutan Caner, sarı-lacivertli formayı yeniden giymeye yakın.

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre iki yıldız da kararını verdi ve, "Kariyerlerimizi Fenerbahçe formasıyla sonlandırmak istiyoruz!" dedi.

"FENERBAHÇE İLE YAKIN TEMASTALAR"

Hürriyet gazetesi muhabiri Süleyman Arat, Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile yaşadığı diyaloğu aktarırken, "Bir gerçek var ki hem Caner hem de Gökhan Gönül kulüp ile yakın temastalar ve Fenerbahçe'yi istiyorlar, futbol hayatlarını Fenerbahçe'de noktalamak istedikleri çok açık." dedi.

ALİ KOÇ: EN İYİ YILDIZLARI KAPTIRDIK

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konu ile ilgili daha önce yaptığı konuşmada, "2016'da en iyi iki yıldızımızı ezeli rakibimize kaptırdık" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Caner Erkin bu sezon 32 maçta Beşiktaş formasını giyerken 3 gol 11 asistlik katkı yaptı. 35 yaşındaki Gökhan ise 24 maçta 2 gol 3 asist ile oynadı.

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