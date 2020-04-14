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aileleri mutlu etti

'un deneyimli futbolcusu , geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından sarı saçlı fotoğrafını paylaşıp, saçlarını sarıya boyatarak fotoğrafını gönderen her kişi için 5 aileye yardım yapma sözü vermişti. Angelo, sözünü tuttu ve başlattığı yardım kampanyası için erzak dağıttı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 14.4.2020 20:49 ABONE OL
Diego Angelo aileleri mutlu etti
Kayserispor'un Brezilyalı oyuncusu Diego Angelo, başlattığı yardım kampanyasıyla ihtiyaç sahibi ailelere erzak ulaştırdı.

Kayserispor'un devre arasında Antalyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcu Diego Angelo, başlattığı yardım kampanyası ile ihtiyaç sahibi ailelere erzak ulaştırdı. Diego, geçtiğimiz günlerden sosyal paylaşım sitesinden yaptığı sarı saçlı fotoğrafını paylaşıp, saçlarını sarıya boyatarak fotoğrafını gönderen her kişi için 5 aileye yardım yapma sözü vermişti. Digeo Angelo, Antalyaspor'da top koşturan Chico Grando ile birlikte aileleri mutlu etti.

Diego Angelo, "Öncelikle tanrıya bu muhteşem günü bize yaşattığı için minnettarız. Akabinde saçını boyayıp kampanyaya maddi destekte bulunan, bize olumlu mesajlar yollayan ve destekleyen herkese sonsuz teşekkürler. Toplamda yüzde 80'i Türkiye ve yüzde 20'si Brezilya'da olmak üzere 250'nin üzerinde aileye maddi destekte bulunduk. Bu kampanyadaki amacımız kendimizi ön plana çıkarmaktan ziyade birleştiğimiz zaman dünyayı nasıl değiştirebileceğimizin mesajını vermekti. Bu süreçte elimizden gelen her şeyi yapıp birçok aileyi sevindirmeyi hedefledik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bu inancı sevgiyi ve birlikteliği hep birlikte paylaşalım. Hep birlikte bu korona virüsü yeneceğiz" şeklinde konuştu.

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Diego Angelo aileleri mutlu etti
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