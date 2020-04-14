Fenerbahçe'den savunmaya yerli takviye! Alpaslan Öztürk...

Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Göztepe'de gösterdiği performansla dikkat çeken Alpaslan Öztürk ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Trabzonspor ve Başakşehir'in de ilgilendiği 26 yaşındaki stoperin durumu önümüzdeki günlerde netleşecek.

Bu sezon başarılı bir grafik çizen Alpaslan Öztürk, "İleriye dönük planlarım var. Artık büyük kulüplerde oynamak istiyorum, sonra hedefim Avrupa" açıklamasını yapmıştı.

Deneyimli stoperin Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı öne sürülüyor. Göztepe ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olan Alparslan'ın transferi için kulübünden kolaylık istediği de belirtildi.

Stoper ve ön liberoda görev yapabilen Öztürk, bu sezon 18 maçta forma giyerken 3 gol attı. Trabzonspor ve Başakşehir'in de Alpaslan'la ilgilendiği ancak futbolcunun tercihini Fenerbahçe'den yana kullandığı aktarıldı.

Alpaslan Öztürk, 2018'de Elazığ'dan Göztepe'ye transfer olmuştu.

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