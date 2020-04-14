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Sivaslı Appindangoye'nin özlemi! Sosyal medyadan paylaştı

Corona virüsü nedeniyle dünya genelinde neredeyse tüm ligler askıya alındı. Futbolu durduran salgın futbolcuları da evlerine hapsetti. Oyuncular evlerinde bireysel antrenmanlarını sürdürse de futbola özlem duyduklarını ifade ediyorlar. DG ’un başarılı savunmacısı de bu isimlerden biri.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 14.4.2020 21:40 ABONE OL
Sivaslı Appindangoye'nin futbol özlemi! Sosyal medyadan paylaştı

DG Sivasspor'un başarılı oyuncusu Aaron Appindangoye, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı video ile futbola duyduğu özlemi dile getirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle liglerin askıya alınmasıyla birlikte futbolcular da yeşil sahalara duydukları özlemi dile getirmeye devam ediyor.

Süper Lig ekiplerinden DG Sivaspsor'un deneyimli defans oyuncusu Aaron Appindangoye de kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, futbola duyduğu özlemi dile getirdi. Gabonlu futbolcu, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşarak, 'Futbolu çok özlüyorum ama önce sağlık geliyor' notunu ekledi.


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Sivaslı Appindangoye'nin futbol özlemi! Sosyal medyadan paylaştı
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