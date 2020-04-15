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indirim kararını resmen açıkladı

ekibi 'in yöneticileri, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle maaşlarında gönüllü olarak indirime gittiler. Kulüp tarafından yapılan açıklamada çalışanların ücretsiz izne çıkarılmayacağı ve maaşlarının tam olarak ödeneceği de vurgulandı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 15.4.2020 20:12 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 20:15 ABONE OL
Arsenal indirim kararını resmen açıkladı

Kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüsün ekonomik etkileriyle mücadele edildiği belirtilerek, "Yönetici ekibimiz, gelecek 12 ay boyunca maaşlarının üçte birinden daha fazla oranda kesintiye gidilmesine gönüllü olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Kulübe finansal anlamda nasıl destek olabilecekleri konusunda futbolcularla da görüşmeler yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, çalışanların ücretsiz izne çıkarılmayacağı ve maaşlarının tam olarak ödeneceği ifade edildi.

Arsenal, maçların oynanmamasına rağmen maç günleri çalışan geçici işçilerin de maaşlarını ödeyeceğini duyurmuştu.

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Arsenal indirim kararını resmen açıkladı
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