Fenerbahçe'nin Nazım Sangare'yi takibe aldığı öğrenildi.

Sarı-Lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bittikten sonra Isla ile yolları ayırmayı planlıyor. Yönetim, Şilili futbolcunun yerini Sangare ile doldurmak istiyor. Milliyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncu için Antalyaspor'a paranın yanı sıra takas teklifinde bulunacak. Sangare'nin Akdeniz ekibi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Antalyaspor basın sözcüsü, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Galatasaray'ın da Nazım Sangare ile ilgilendiğini doğrulamıştı.

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