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'da yeni transferin forma numarası belli oldu!

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada gelecek sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Aslan'da hedef Sivasspor'un iki yıldızı Mert ve Emre Kılınç'tı... Sarı-kırmızılılar ile 4 yıllık anlaşmaya varırken, yıldız orta sahanın forma numarası da belli oldu...

Giriş Tarihi: 15.4.2020 08:52 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 08:57 ABONE OL
Galatasaray'da yeni transferin forma numarası belli oldu!

Galatasaray'da sezon sonu bitimiyle beraber futbolu bırakacak olan Selçuk İnan'la özdeşleşen 8 numaralı formayı yeni sezonda Sivassporlu Mert Hakan Yandaş giyecek. 9 senedir başarıyla sarı-kırmızılı formayı giyen Selçuk'un forması böylece potansiyeli olan bir yerli isme emanet edilecek.

Selçuk İnan, Galatasaray'a geldiğinde 26 yaşında iken, Mert Hakan ise 25 yaşında sarı-kırmızılı formayı giyeceği hatırlatıldı.



4 SENELİK SÖZLEŞME

Galatasaray'ın Selçuk İnan'la beraber klasikleşen 8 numarayı taşımaya hazırlanan Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'da da 8 numaralı formayı giyiyor. Milliyet'te yer alan haberde Galatasaray ile oyuncunun menajeri arasındaki görüşmelerde 4 senelik anlaşma için taraflar prensip anlaşmasına varmıştı.

Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan'ın Mert Hakan'a yeni sezonda sadece forma vermeyeceği aynı zamanda deneyimlerini de aktaracağı belirtildi. Teknik adamlık için hazırlanan kaptan Selçuk, Mert Hakan Yandaş'la yakından ilgilenecek ve kendisi gibi kulübün tarihinde iz bırakması için tecrübeleri paylaşacak.

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Galatasaray'da yeni transferin forma numarası belli oldu!
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