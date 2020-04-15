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İskoçya'da alt ligler corona virüsü sebebiyle iptal edildi

(SPFL), corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle askıya alınan 2. Lig (Championship), 3. Lig (League One) ve 4. Lig'in (League Two) iptal edildiğini ve liglerde 1. sırada yer alan takımların şampiyon ilan edildiğini resmen açıkladı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 15.4.2020 20:54 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 21:05 ABONE OL
İskoçya'da alt ligler corona virüsü sebebiyle iptal edildi

İskoçya'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan 2. Lig (Championship), 3. Lig (League One) ve 4. Lig (League Two) iptal edildi.

İskoçya Profesyonel Futbol Ligi'nden (SPFL) yapılan açıklamada, kulüpler arasında yapılan oylamada liglerin iptali yönünde karar çıktığı belirtildi.

Buna göre, Championship'te Dundee United, League One'da Raith Rovers, League Two'da ise Cove Rangers zirvede yer aldıkları için şampiyon ilan edildi.

Açıklamada, küme düşecek ve bir üst lige yükselecek takımlarla ilgili herhangi bir bilgi verilmezken bu konuda ayrı bir çalışma yapılacağı kaydedildi.

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İskoçya'da alt ligler corona virüsü sebebiyle iptal edildi
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