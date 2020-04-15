Matuidi ve Rugani'nin son durumu belli oldu!

Corona virüsü salgını tüm dünyayı etkisi altına aldıktan sonra özellikle Avrupa'da futbol üzerinde büyük etki yarattı. Tüm ligler ertelendi. Bazı futbolcularda corona virüsü testi pozitif çıktı. Sevindirici bir haber İtalya'dan geldi.

MATUIDI VE RUGANİ CORONA VİRÜSÜ ATLATTI

İtalya corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri oldu. Özellikle Juventus bu konuda çok sıkıntılı günler yaşadı. Juventus'un başarılı futbolcuları Matuidi ve Rugani corona virüse yakalanmıştı. Juventus Matuidi ve Rugani'nin corona virüsü testlerinin negatif çıktığını duyurdu.



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