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ve 'nin son durumu belli oldu!

Son dakika corona virüsü haberleri... Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü, Avrupa'da forma giyen önemli isimleri de vurdu. 'un yıldızları ve 'nin corona virüsüne yakalandığı açıklanmıştı. İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, bu iki futbolcusu ile ilgiliş son dakika haberi paylaştı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.4.2020 15:37 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 15:49 ABONE OL
Matuidi ve Rugani'nin son durumu belli oldu!

Corona virüsü salgını tüm dünyayı etkisi altına aldıktan sonra özellikle Avrupa'da futbol üzerinde büyük etki yarattı. Tüm ligler ertelendi. Bazı futbolcularda corona virüsü testi pozitif çıktı. Sevindirici bir haber İtalya'dan geldi.

MATUIDI VE RUGANİ CORONA VİRÜSÜ ATLATTI
İtalya corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri oldu. Özellikle Juventus bu konuda çok sıkıntılı günler yaşadı. Juventus'un başarılı futbolcuları Matuidi ve Rugani corona virüse yakalanmıştı. Juventus Matuidi ve Rugani'nin corona virüsü testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

İşte o paylaşım

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Matuidi ve Rugani'nin son durumu belli oldu!
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