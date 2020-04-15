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Quique Setien: İsteğim sahada oynayarak şampiyon olmak

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi 'nın teknik direktörü Quique Setien, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ertelenen maçlara devam ederek sahada şampiyon olmak istediklerini söyledi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 15.4.2020 23:22 ABONE OL
Quique Setien: İsteğim sahada oynayarak şampiyon olmak

Setien, İspanyol TV3 kanalına yaptığı açıklamada, Real Madrid'in iki puan önünde lider olduklarını hatırlatarak, "Gerçek şu ki, ligi şimdiki haliyle bitirirsek şampiyon gibi hissetmeyeceğim. Benim isteğim sahada oynayarak şampiyon olmak." ifadelerini kullandı.

61 yaşındaki teknik adam, futbolculara kaybedecek zamanı olmadığını söylediğini ve hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi'nde kupa hedeflediğini dile getirdi.

Setien, "Şampiyonlar Ligi kupasıyla doğduğum kasaba Liencres'in etrafında yürümeyi ve kupayı ineklere göstermeyi hayal ediyorum." yorumunu yaptı.

Barcelona ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2022'ye kadar sözleşmesi olduğunu anımsatan İspanyol teknik adam, başarılı olarak kontratını uzatmak istediğini de sözlerine ekledi.

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Quique Setien: İsteğim sahada oynayarak şampiyon olmak
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