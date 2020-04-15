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Yıldız isim yolcusu!

Çizme basınına göre 2 sezondur 'ın formasını giyen yolcusu. Toköz, 2 sezon önce Eskişehirspor'dan Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.4.2020 15:21 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 15:57 ABONE OL
Yıldız isim İtalya yolcusu!

İtalya'da gündem Dorukhan Toköz... Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek siyah beyazlı milli futbolcu için Çizme'den 2 talip olduğu yazıldı.
Calciomercato'nun okuyucularına aktardığı habere göre, şu anda Beşiktaş ile sözleşme yenileme konusunda müzakereler yapan Dorukhan Toköz'e Udinese ve Lazio talip oldu.

LAZIO OCAK AYINDA DA İSTEMİŞTİ
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Dorukhan için ocak transfer sezonunda Lazio'nun teklif yaptığı ancak bu girişimin karşılık almadığı belirtildi.

Dorukhan Toköz, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda çıktığı 8 müsabakada 653 dakika sahada kalmayı başarmıştı. Öte yandan genç futbolcu, uzun süren sakatlığı sonrasında yeniden çalışmalara başlamıştı.

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Yıldız isim İtalya yolcusu!
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