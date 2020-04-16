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: Futbol oynamayı özledim

'un genç futbolcusu , corona virüsü (Covid-19) salgınının futbolu olumsuz etkilemesinden ötürü futbola hasret kaldığını söyledi.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 16.4.2020 20:39 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 20:40 ABONE OL
Aksel Aktaş: Futbol oynamayı özledim

Hes Kablo Kayserispor'a sezon başında transfer olan Aksel Aktaş, Corona Virüs nedeniyle liglere ara verilmesinden ötürü futbol oynamaya hasret kaldığını söyledi.

Alınan tedbirler noktasında mümkün olduğunca kalabalık ortamlara girmemeye özen gösterdiğini söyleyen Aksel Aktaş, "Covid-19 virüs salgını sürecinde kurallara riayet etmeye çalışıyorum. Hayatımızın en önemli varlığı olan sağlığımıza ve dikkat etmeliyiz" dedi.

Biran önce Covid-19 salgınının sona ermesini beklediğini söyleyen Aksel, "Futbol oynamayı özledim. Forma giymeyi özledim. Taraftarımızı özledim. Stadı özledim. Umarım kısa sürede her şey normale döner ve futbol dolu günler yeniden başlar" dedi.

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Aksel Aktaş: Futbol oynamayı özledim
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