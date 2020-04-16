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Altaylı Cenk’in hedefi büyük

Altay’ın genç stoperi Cenk Özkacar, hedeflerine dair açıklamalarda bulundu. 19 yaşındaki savunmacı, takımıyla şampiyonluk yaşamak istediğini ifade ederkeni A formasını terletmek istediğinin altını çizdi.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 16.4.2020 16:07 ABONE OL
Altaylı Cenk’in hedefi büyük

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın altyapısından yetişen genç stoper Cenk Özkacar, hedefinin A Mili Takım forması giymek olduğunu söyledi.

Geçen sezon tecrübe kazanması için Karaca Belediyespor'a kiralandığında Altay'ın değerini daha iyi anladığını ifade eden 19 yaşındaki savunmacı, "Her geçen gün tecrübem artıyor. Altay'a faydalı olmak için çok çalışıyorum. Takımdaki büyüklerimden çok şey öğreniyorum. Onlarla beraber şampiyonluklar yaşamak istiyorum" dedi.

Bu sezon iki kez Ümit Milli Takım'da görev alan Cenk, "En büyük hayalinin Altay'la Süper Lig'e çıktıktan sonra A Milli Takım'da ay-yıldızlı formayı terletmek" diye konuştu. Milli futbolcu, "Altyapıdan profesyonelliğe geçişte gayret gösterip sabırlı olmak gerekiyor. Çok çalışmak ve sabır burada anahtar kelime" sözleriyle altyapıdaki gençlere mesaj verdi. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan Cenk, çalışmalarını evinden sürdürdüğünü dile getirdi.

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Altaylı Cenk’in hedefi büyük
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