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Eto'o'dan örnek hareket! 100 bin kişiye...

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgınına karşı harekete geçen isimlerden biri de 'o oldu. Ülkemizde de futbol oynayan dünyaca ünlü kamerunlu yıldız, 50 bin kişiye gıda, 50 bin kişiye maske olmak üzere toplamda 100 bin insana yardımda bulunacak. Yardımın detaylarını Samuel Eto'o Vakfı açıkladı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 16.4.2020 17:16 ABONE OL
Eto'o'dan örnek hareket! 100 bin kişiye...

Bir dönem Türkiye'de forma giyen Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o'nun yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülkesindeki 100 bin kişiye yardımda bulunacağı açıklandı.

Samuel Eto'o Vakfından yapılan açıklamada, Douala, Buea, Yaounde ve Bafoussam şehirlerinde yaşayan 50 bin kişiye gıda, sabun ve dezenfektan yardımında bulunulacağı belirtildi.

Başta taksi sürücüleri olmak üzere 50 bin kişiye ise maske dağıtılacağı ifade edildi. Salgın nedeniyle ülke sınırlarını kapatan ve spor aktivitelerinin askıya alındığı Kamerun'da şu ana kadar 820 kişide Kovid-19 tespit edildi, 12 kişi hayatını kaybetti.

Kariyeri boyunca Barcelona, Inter, Chelsea gibi önemli takımlarda forma giyen ve 4 kez yılın Afrikalı futbolcusu seçilen Eto'o, Türkiye'de ise Antalyaspor ile Konyaspor'da görev yapmıştı.

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Eto'o'dan örnek hareket! 100 bin kişiye...
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