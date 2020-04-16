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'de sportif direktör olmasına kesin gözüyle bakılan 39 yaşındaki oyuncu çalışmalara başladı. Altyapıdaki gençleri bizzat takip eden ve bu oyuncuların raporlarını inceleyen Belözoğlu'nun önderliğinde, sarı lacivertli kulüpte hedef yaş ortalamasını ve maliyeti aşağı çekmek.

VOLKAN DEMİR Futbol
Giriş Tarihi: 16.4.2020 ABONE OL
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu modeli

Fenerbahçe gelecek sezona Emre Belözoğlu önderliğinde hazırlanıyor. Sportif direktörlük koltuğuna oturacak tecrübeli yıldız, gençlik harekâtı başlatacak.

Galatasaray altyapısından yetişen Emre kendisi gibi oyuncuları A takıma kazandırmanın hedefinde. Böylelikle hem takımın yaş ortalaması hem de maliyetler aşağı çekilecek.

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Kulübün altyapısındaki oyuncuların raporları bizzat Belözoğlu tarafından inceleniyor. Bu çalışmalar ışığında devre arası Antalya kampı kadrosuna dahil edilen 2001 doğumlu sol bek Emir Miray ile profesyonel sözleşme imzalama kararı alındı.

Çaykur Rizespor forması giyen Oğuz Kağan ve Burak Albayrak da gelecek sezonun takım iskeletinde yer alacak.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu modeli
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