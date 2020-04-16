Galatasaray'a transfer müjdesi! 2 talip var

Süper Lig'de geride kalan 26 haftada 50 puan toplayan ve ligde 3. sırada bulunan Galatasaray, corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle lige verilen arada gelecek sezonun kadro planlamasına yönelik çalışmalarına hız verdi. Sarı kırmızılıların, sezon başında renklerine bağladığı ancak beklentileri karşılayamayan ve gelecek sezonun planlamasında yer almayan oyuncu için Avrupa'dan 2 kulüp devreye girdi.
Giriş Tarihi: 16.4.2020 18:53ABONE OL
Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen kulüpler transfer çalışmalarına hız verdi. Bu sezon Galatasaray formasıyla beklentileri karşılaşmanın hayli uzağında kalan tecrübeli futbolcuyu, Avrupa'dan 2 kulüp radarına aldı.