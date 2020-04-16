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Kurzawa'dan 'ye kötü haber!

'de gelişmesi... 'ın sakatlanmasıyla sol bekte sezon boyunca sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, bu mevkiye takviye için ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Kurzawa'yı gözüne kestirmişti. Fransız oyuncudan sarı lacivertli takıma kötü haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.4.2020 13:28 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 13:42 ABONE OL
Kurzawa'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Sezonun sona ermesinin ardından sözleşmesi sona eren yıldızlara kanca atan Fenerbahçe, transferde önceliğini sol bek pozisyonuna verirken, Paris Saint Germain'in yıldız ismi Kurzawa ile temasa geçmişti.

Fransız medyasından aktarılan bilgilere göre Barcelona, Juventus ve Fenerbahçe'nin de ilgisinin olduğu belirtilen yıldız futbolcu için son olarak Liverpool'un da devreye girdiğini yazdı.

KURZAWA 'ARSENAL' DEDİ
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Lavyin Kurzawa, tercihini yaptı. Bir çok teklif olmasına karşın Arsenal'in transferde bir adım önce geçtiği, oyuncunun menajeriyle masaya oturduğu ve 5 yıllık sözleşmede mütabakata varıldığı belirtildi.

Kurzawa, bu sezon Paris Saint Germain formasıyla 23 müsabakada rol alırken 1 gol 2 asist yapmış ve 1485 dakika sahada kalmayı başarmıştı.

FENERBAHÇE'DE 4 AYRILIK! SEZON SONU...

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Kurzawa'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
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