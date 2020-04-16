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Pereira: Şampiyonluktan önemlisi sağlığımız

Trabzon'un Portekizli yıldızı Pereira 'Şampiyonluk' sorusunu böyle yanıtladı: "Dışarı çıkmıyorum ve kurallara harfiyen uyuyorum. Futbolu ve arkadaşlarımı çok özledim. Şampiyonluktan önemlisi sağlığımız"

YUNUS EMRE SEL Futbol
Giriş Tarihi: 16.4.2020 ABONE OL
Pereira: Şampiyonluktan önemlisi sağlığımız
Liglere ara verilirken Trabzonspor'un Portekizli yıldızı Joao Pereira ülkesine gitmek yerine Türkiye'de kaldı. Ülke basınına konuşan oyuncudan satır başları şöyle:
Salgın başladıktan hemen sonra evden dışarı çıkmamaya başladım. Portekiz'deki ailemi de bu konuda uyardım.
Kurallara harfiyen uyuyorum.
Normal yaşantımdan farklı olarak oğlumu sabah kahvaltısında görme şansım oldu. Evde kahvaltı yapabiliyor ve mutfağı kirletebiliyorum.
Portekiz'deki haberleri de takip etmeye çalışıyorum.
6 yaşından beri futbol oynuyorum ve takım arkadaşlarımla birlikte olmamak biraz endişe verici.
Şampiyonluk hedefimiz ancak şu an daha önemlisi sağlık.
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Pereira: Şampiyonluktan önemlisi sağlığımız
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