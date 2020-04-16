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'den sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek servisi

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Saint-Germain (), yeni tip corona virüsüyle (Covid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek dağıtıyor.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 16.4.2020 20:06 ABONE OL
PSG'den sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek servisi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, günde yaklaşık 1200 kişilik yemek 60 gönüllü aracılığıyla başkent Paris'teki hastanelere servis ediliyor.

Fransız kulübünün, bugüne kadar yedi farklı hastaneye 5 bin kap yemek dağıttığı ve bu rakamın kampanya sonunda 25 bine ulaşacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PSG Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Onlar gerçek kahramanlar ve biz de bu mücadelede onların yanında yer alıyoruz." ifadesini kullandı.

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PSG'den sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek servisi
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